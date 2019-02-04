Георгий Ярцев: "Я бы не отказывался от Еременко"

Бывший тренер "Спартака" Георгий Ярцев сказал, что он оставил бы в команде полузащитника Романа Еременко. Во второй части сезона он будет выступать за "Ростов".

– Расставание Еременко со "Спартаком" с чем связываете?

– Когда Рома появился в России, я сожалел, что он не попал в "Спартак". Это наш игрок. Я бы от него не отказался. Сейчас ему, как и в случае с Аленичевым и Титовым нужно время. А как вы хотите? Чтобы он "с листа" заиграл? Нужно было дать возможность подготовиться, притереться к команде. Я думаю, что, пройдя сборы у Валерия Карпина, он еще будет в порядке. Для этого есть все: мастерство, ум, техника. Последнего слова он еще не сказал, и "Спартак" рано от него отказался. Почему говорю рано? Для молодых, которые появляются в "Спартаке", Рома был бы связующим звеном.

– А Глушаков?

– А кто мешает Глушакову играть рядом? Там и Зобнин. Очень интересная была бы средняя линия. Но главный тренер принял такое решение. Имеет право. (Отдел футбола)

Полное интервью Георгия Ярцева - здесь