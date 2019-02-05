Геннадий Орлов: "Барриос - это как раз замена Паредесу"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов - о переходе в "Зенит" из "Боки Хуниорс" полузащитника Вильмара Барриоса. Он считает, что новичок может заменить Леандро Паредеса, перешедшего в "ПСЖ".

- Мы знаем Барриоса. Это опорный центральный полузащитник. Это как раз замена Паредесу, - сказал Орлов в своем видеоблоге. - Во всяком случае, спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта заработал. Мы не случайного его бередили. Задача журналистов, в том числе в видеоблоге - будоражить "Зенит". Но, думаю, он на меня не обижаются. Они сами этого хотят. Главное, чтобы клуб был не безразличен всем, кто живет в Петербурге.

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