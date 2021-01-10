Генеральный директор «Тамбова»: «Видимо, нас нужно добить уже»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала ситуацию с расторжением контрактов в клубе. Ранее защитник Гурам Тетрашвили заявил, что рассчитывает расторгнуть контракт с «Тамбовом» в ближайшее время.

— Пока никто никакой контракт не расторг — это информация на сегодняшний день, — сказала Коновалова «СЭ». — Сегодня у нас последний выходной, а дальше будем смотреть. Если бы кто-то чего-то хотел, то уже бы прислал документы. Пока у нас никаких документов на электронной почте нет. Я не знаю, зачем футболисты все это говорят. Видимо, нас нужно добить уже. У нас сейчас и так тяжелая ситуация. Комментарии некоторых футболистов очень расстраивают.

«Тамбов» ушел на зимнюю паузу на последнем месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками.

(Данил Алешин)