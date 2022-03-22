Григорий Иванов: «Я против отказа от госфинансирования»

Президент «Урала» Иванов заявил, что он против отказа от госфинансирования

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал свое отношение к госфинансированию. По его словам, он этот вопрос на повестку предлагать не планирует.

«Я против отказа от госфинансирования. У больших клубов у нас тоже госкомпании. Зачем они тратят большие деньги на футбол? Хозяин-барин. Это имиджевая составляющая, может быть. Я этот вопрос на повестку предлагать не планирую. Возможно, Александр Валерьевич Дюков его поднимет. Но я против отказа от госфинансирования», — отметил Иванов.

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 20 очками в 22 матчах.