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Сегодня, 11:54

Григорий Иванов: «Я против отказа от госфинансирования»

Президент «Урала» Иванов заявил, что он против отказа от госфинансирования
Роман Шишов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказал свое отношение к госфинансированию. По его словам, он этот вопрос на повестку предлагать не планирует.

«Я против отказа от госфинансирования. У больших клубов у нас тоже госкомпании. Зачем они тратят большие деньги на футбол? Хозяин-барин. Это имиджевая составляющая, может быть. Я этот вопрос на повестку предлагать не планирую. Возможно, Александр Валерьевич Дюков его поднимет. Но я против отказа от госфинансирования», — отметил Иванов.

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 20 очками в 22 матчах.

ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
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26.02 16:30
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Спартак – ЦСКА
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27.02 19:00
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 2 : 1
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Зенит – Рубин
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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

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Реми Кабелла

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Краснодар

 6
И К Ж
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Краснодар

 15 1 0
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