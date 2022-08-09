Газизов выразил уверенность в том, что Дзюба вскоре найдет себе команду

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился своим мнением по поводу будущего нападающего Артема Дзюбы.

«Связывался ли наш клуб с Дзюбой и почему он до сих пор без команды? Не хотел бы комментировать. Сильный футболист, скоро будет с клубом. Не сомневаюсь», — приводит слова Газизова Vprognoze.ru.

33-летний российский футболист в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом. Дзюба в данный момент поддерживает форму, тренируясь с казанским «Рубином».

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 6 миллионов евро.