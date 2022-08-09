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Газизов выразил уверенность в том, что Дзюба вскоре найдет себе команду

Анна Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился своим мнением по поводу будущего нападающего Артема Дзюбы.

«Связывался ли наш клуб с Дзюбой и почему он до сих пор без команды? Не хотел бы комментировать. Сильный футболист, скоро будет с клубом. Не сомневаюсь», — приводит слова Газизова Vprognoze.ru.

33-летний российский футболист в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом. Дзюба в данный момент поддерживает форму, тренируясь с казанским «Рубином».

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 6 миллионов евро.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10194908-shamil-gazizov-vyrazil-uverennost-v-tom-chto-dzyuba-vskore-najdet-sebe-komandu.html
Артем Дзюба
Футбол
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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