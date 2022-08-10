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Сегодня, 00:35

Бородюк продолжит работу с «Торпедо». Информация о Гончаренко не соответствует действительности

Бородюк продолжит работу с «Торпедо»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Виктор Гончаренко.
Фото Global Look Press

Как стало известно СЭ, информация о том, что Виктор Гончаренко сменит Александра Бородюка на посту главного тренера «Торпедо» не соответствует действительности. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Бородюк продолжает работу с командой. Руководство доверяет тренеру», — сообщил источник.

Ранее появилась информация о том, что «Торпедо» рассматривает несколько кандидатур в качестве замены Александру Бородюку, который с 2021 года работает с командой.

Действующий контракт 59-летнего специалиста рассчитан до конца июня 2023 года. Под его руководством команда набрала 1 очко в 4 матчах РПЛ сезона-2022/23.

Александр Бородюк
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