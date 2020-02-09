Футболист «Зенита» рассказал, кто в команде лучше всех играет в FIFA 20

Форвард «Зенита» Эмилиано Ригони в интервью «СЭ» рассказал, кто в команде лучше всех играет в симулятор FIFA 20.

— Говорят, Дзюба лучше всех в команде играет в FIFA 20. Подтвердите?

— Я лично с ним не играл. И сам не очень силен в футбольных симуляторах. У Малкома есть приставка, мы на ней иногда играем. Думаю, как раз Малком и играет лучше всех — у него много часов. По-хорошему надо организовать командный турнир, чтобы выявить сильнейшего.

Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит»