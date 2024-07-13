Источник: на автомобиле Соболева числятся 557 штрафов на 547 тысяч рублей
На автомобиле форварда «Спартака» Александра Соболева числятся 557 штрафов, сообщает Mash.
По сведениям источника, в общей сложности сумма штрафов составляет 547 тысяч рублей. Отмечается, что за три года 27-летний россиянин 450 раз превысил скорость, шесть раз — на 80 км/ч.
Жена Соболева — о штрафе форварда за тонировку: «Странно, что такие новости выходят сейчас, правда?»
11 июля сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов остановили Соболева во время поездки по Воробьевым горам. Его оштрафовали за тонировку на 500 рублей.
В прошедшем сезоне Соболев принял участие в 34 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.
Источник: Mash
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Кр. Советов – Зенит
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|20.07
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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|21.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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