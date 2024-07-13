Гафин: «Ковровых бомбардировок от «Динамо» ожидать не следует. Усилим две-три позиции»
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о трансферных планах бело-голубых на лето.
«В прошлом сезоне мы усилилсь достаточно. Приобрели игроков национальных сборных в том числе. Наша основная задача в это межсезонье — развивать внутренние резервы, плюс, конечно, работаем на трансферном рынке. Первое пополнение — качественный вратарь Андрей Лунев, футболист сборной России. Трансферных ковровых бомбардировок ожидать не следует. Планируем усиление двух-трех позиций», — сказал Гафин «РБ Спорт».
Голкипер перешел в «Динамо» 18 июня и подписал контракт с клубом до 2026 года. В сезоне-2023/24 32-летний футболист был основным вратарем в «Карабахе» и провел 34 матча во всех турнирах.
При этом, «Динамо» летом покинули Антон Шунин, Федор Смолов и Сергей Паршивлюк. Бело-голубые в сезоне-2023/24 заняли третье место в РПЛ.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -