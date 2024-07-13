Гафин: «Ковровых бомбардировок от «Динамо» ожидать не следует. Усилим две-три позиции»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о трансферных планах бело-голубых на лето.

«В прошлом сезоне мы усилилсь достаточно. Приобрели игроков национальных сборных в том числе. Наша основная задача в это межсезонье — развивать внутренние резервы, плюс, конечно, работаем на трансферном рынке. Первое пополнение — качественный вратарь Андрей Лунев, футболист сборной России. Трансферных ковровых бомбардировок ожидать не следует. Планируем усиление двух-трех позиций», — сказал Гафин «РБ Спорт».

Голкипер перешел в «Динамо» 18 июня и подписал контракт с клубом до 2026 года. В сезоне-2023/24 32-летний футболист был основным вратарем в «Карабахе» и провел 34 матча во всех турнирах.

При этом, «Динамо» летом покинули Антон Шунин, Федор Смолов и Сергей Паршивлюк. Бело-голубые в сезоне-2023/24 заняли третье место в РПЛ.