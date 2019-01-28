Федор Смолов: "Нравится ли мне имидж самого умного российского футболиста? Да"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов рассказал в интервью Ксении Собчак, что ему порой мешала его излишняя вдумчивость. При этом он подчеркнул, что имидж умного футболиста ему нравится.

– Тебе нравится имидж самого умного, начитанного из наших футболистов?

– Слукавлю, если скажу, что не обращаю на это внимание. Мне нравится.

– Это все же не стереотип, что футболисты в основном парни очень простые, не особо образованные и начитанные?

– Глупо отрицать, что в большинстве своем так оно и есть. Но все равно все зависит от человека, от его желания учиться и совершенствоваться.

– Может, это и мешает?

– Сталкивался с этим при переходе из юношеского футбола во взрослый, наверное. Все время старался выискивать в словах тренера подтекст какой-то, скрытый смысл. Много раз все анализировал, думал, раздумывал, что это могло бы значить, какие могут быть проблемы. Это реально мешает.