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Фанаты «Спартака» обратились к команде цитатой Черенкова

20:38
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Болельщики «Спартака» во время матча 12-го тура чемпионата России с «Краснодаром» обратились к своим футболистам с помощью баннера. На нем была написана цитата Федора Черенкова.

— Главное — играть так, чтобы потом при встрече с теми, кто в вас верит, не стыдно было протянуть руку и не отвести взгляда! — гласит надпись на баннере.

Краснодар — Спартак

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