Еськов рассудит "Динамо" и "Локомотив"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 21-го тура российской премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС.
На московском дерби между "Динамо" и "Локомотивом" в субботу, 30 марта, будет работать Алексей Еськов.
29 марта (пятница)
"Крылья Советов" - "Арсенал": судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья - Роман Сафьян (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).
30 марта (суббота)
"Енисей" - "Рубин": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).
"Динамо" - "Локомотив": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Павел Шадыханов (Москва); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).
"Ахмат" - "Спартак": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Ростов" - "Урал": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валентин Мурашов (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Максим Чембулатов (Кострома); инспектор - Александр Гончар (Сочи).
31 марта (воскресенье)
"Зенит" - "Оренбург": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).
ЦСКА - "Уфа": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
"Краснодар" - "Анжи": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Александр Колобаев (Москва).
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам
Дополнительная информация
- Крылья Советов См
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Владислав Безбородов
- Локомотив М (футбол)
- Зенит Санкт-Петербург
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Еськов (судья)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Енисей (Футбол)
- Урал Ек
- Краснодар
- Виталий Мешков
- Оренбург (футбол)
- Арсенал Тула
- Уфа
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Алексей Матюнин
- Сергей Иванов-мл. (судья)
- Николай Волошин (судья)
- Василий Казарцев