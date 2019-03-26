Еськов рассудит "Динамо" и "Локомотив"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 21-го тура российской премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС.

На московском дерби между "Динамо" и "Локомотивом" в субботу, 30 марта, будет работать Алексей Еськов.

29 марта (пятница)

"Крылья Советов" - "Арсенал": судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья - Роман Сафьян (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).

30 марта (суббота)

"Енисей" - "Рубин": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).

"Динамо" - "Локомотив": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Павел Шадыханов (Москва); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).

"Ахмат" - "Спартак": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Ростов" - "Урал": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валентин Мурашов (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Максим Чембулатов (Кострома); инспектор - Александр Гончар (Сочи).

31 марта (воскресенье)

"Зенит" - "Оренбург": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).

ЦСКА - "Уфа": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

"Краснодар" - "Анжи": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам