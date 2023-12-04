Ещенко высказался за перенос 18-го тура, если будут суровые погодные условия

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переносе 18-го тура РПЛ из-за тяжелых погодных условий.

«Если действительно будет -18 градусов, то тур, конечно, нужно переносить. Либо же стоит провести эти игры там, где тепло. Тем более, у нас имеются стадионы, где есть возможность провести матчи даже при таких погодных условиях. Ростов, Краснодар, Сочи, а также крытый стадион «Зенита», — сказал Ещенко корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

18-й тур РПЛ начнется матчем «Локомотива» и «Урала» в пятницу, 8 декабря, а завершится в воскресенье, 10 декабря.