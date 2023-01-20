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Шпинев — о Баринове: «Дима — настоящий профессионал и с уважением и любовью относится к родному клубу»

Вадим Шпинев оценил возможный переход Баринова в «Бешикташ»
Виктория Кравченко
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Агент Вадим Шпинев прокомментировал поведение форварда «Локомотива» Дмитрия Баринова на фоне его возможного трансфера в «Бешикташ».

«На данный момент в переговорах пауза. При всем при этом хотелось бы отметить, как себя ведет футболист. Пользуясь своим игроцким и человеческим положением, он мог бы ходить по кабинетам и продавливать свой трансфер — упрашивать руководителей его отпустить. Но такого не было. Понимая всю тяжесть и сложность ситуации, в которой находится его команда, Диме не хотелось бы подводить тренерский штаб. Дима готов помогать родному клубу выбираться из этой сложной ситуации и добиваться максимальных результатов в оставшейся части чемпионата. Дима — настоящий профессионал и с уважением и любовью относится к родному клубу. Надеемся, «Локомотив» ответит взаимностью», — сказал Шпинев Sport24.

Ранее «СЭ» стало известно, что «Бешикташ» планирует сделать новое предложение «Локомотиву» о трансфере Баринова, в контракт которого может быть включен пункт об обратном выкупе.

В сезоне-2022/23 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-20-agent-shpinev-o-barinove-s-lyubovyu-otnositsya-k-rodnomu-klubu-gotov-pomogat-vybiratsya-iz-slozhnoy-situatsii

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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