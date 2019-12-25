Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал об отношении к оскорбительным кричалкам в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

— Я как раз про спланированность акции судить не могу, я не настолько в эту тему погружен, — цитирует Безуглова «Комсомольская правда». — Такого не было никогда. На самом деле, это дикость. И я думаю, что все адекватные люди понимают, что это дикость. Ты можешь как угодно к кому угодно относиться, но показывать свою неприязнь таким образом, это просто, мягко говоря, некрасиво... Артем, понятно, переживал.

— Впал в депрессию?

— Нет. У Артема сильный характер. Если бы он впал в депрессию, он потом бы не забивал практически в каждом матче решающие мячи за свою команду. Он потом блестяще, на мой взгляд, играл и всем все показал.