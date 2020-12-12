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Дзюба — о предстоящем матче со «Спартаком»: «Они сейчас проиграли — злее будут»

12 декабря 2020, 23:47
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака».

— Будет очень интересный матч, — сказал Дзюба на клубном You-Tube-канале. — Они сейчас проиграли, наверное, злее будут. Эта классика России. Дерби столиц. Самое сильное противостояние, самое ожесточенное.

Матч состоится 16 декабря и пройдет в Санкт-Петербурге.

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