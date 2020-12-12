Дзюба — о предстоящем матче со «Спартаком»: «Они сейчас проиграли — злее будут»
12 декабря 2020, 23:47
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака».
— Будет очень интересный матч, — сказал Дзюба на клубном You-Tube-канале. — Они сейчас проиграли, наверное, злее будут. Эта классика России. Дерби столиц. Самое сильное противостояние, самое ожесточенное.
Матч состоится 16 декабря и пройдет в Санкт-Петербурге.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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