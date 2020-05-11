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Джикия против того, чтобы «Зенит» заранее объявляли чемпионом

00:15
Магомед Оздоев и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Оздоев и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» высказал мнение о возможном досрочном объявлении «Зенита» чемпионом России.

— Если все-таки завершат досрочно, для вас «Зенит» будет справедливым чемпионом? — вопрос Джикии.

— Я считаю, чтобы команду объявить чемпионом, она должна быть недосягаема для остальных математически. Чтобы отрыв даже в теории нельзя было отыграть. Тогда можно официально объявлять команду чемпионом заранее. Если нет — только по прошествии 30 туров. Это мое мнение. Если турнир все-таки закончится после 22 туров... что ж, тогда и отвечу на вопрос о справедливости. (Дмитрий Зеленов)

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров с 50 очками. На второй строчке — «Локомотив» с 41 баллом.

Полностью интервью с Джикией читайте здесь

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РПЛ и досрочное завершение: как в этом случае справедливо определить участников еврокубков?
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