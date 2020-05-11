Джикия против того, чтобы «Зенит» заранее объявляли чемпионом

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» высказал мнение о возможном досрочном объявлении «Зенита» чемпионом России.

— Если все-таки завершат досрочно, для вас «Зенит» будет справедливым чемпионом? — вопрос Джикии.

— Я считаю, чтобы команду объявить чемпионом, она должна быть недосягаема для остальных математически. Чтобы отрыв даже в теории нельзя было отыграть. Тогда можно официально объявлять команду чемпионом заранее. Если нет — только по прошествии 30 туров. Это мое мнение. Если турнир все-таки закончится после 22 туров... что ж, тогда и отвечу на вопрос о справедливости. (Дмитрий Зеленов)

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров с 50 очками. На второй строчке — «Локомотив» с 41 баллом.

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