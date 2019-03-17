Джеван Челоянц: "Спартак" всегда будет бороться за чемпионство"

Бывший член совета директоров "Спартака" Джеван Челоянц – о матче 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1). Красно-белые идут на пятом месте в турнирной таблице и отстают от лидера, "Зенита", на 8 очков.

– "Спартак" без шансов на чемпионство?

– Почему?

– Думаете поборется?

– "Спартак" всегда борется! (Вячеслав Короткин)

Чемпионат России по футболу, РПЛ: турнирная таблица, календарь по датам, расписание и результаты матчей