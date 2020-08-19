Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над ЦСКА
«Зенит» обыграл ЦСКА (2:1) в матче третьего тура Тинькофф чемпионата России.
В составе победителей дубль сделал Сердар Азмун. У гостей забил Никола Влашич. Сине-бело-голубые набрали девять очков и лидируют в турнирной таблице. Московские армейцы на пятом месте — шесть очков.
В следующем туре «Зенит» примет «Тамбов», а ЦСКА — «Рубин».
Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига
3-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:1)
Голы: Азмун, 19 (1:0). Влашич, 26 (1:1). Азмун, 69 (2:1).
«Зенит»: Кержаков, Ловрен, Караваев, Дуглас Сантос, Жирков (Круговой, 90+3), Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун (Ерохин, 89), Дриусси (Прохин, 90+3), Малком.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Васин, 46), Щенников, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Влашич (Сигурдссон, 81), Кучаев (Шкурин, 81), Обляков, Марадишвили (Тикнизян, 57), Гайч (Бийол, 57).
Предупреждения: Марадишвили, 24. Влашич, 33. Дивеев, 34. Азмун, 60.
Судьи: Мешков (Дмитров). Демешко (Химки), Ширяев (Ставрополь).
ВАР: Сухой (Люберцы). Аверьянов (Москва).
19 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена»