Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над ЦСКА

«Зенит» обыграл ЦСКА (2:1) в матче третьего тура Тинькофф чемпионата России.

В составе победителей дубль сделал Сердар Азмун. У гостей забил Никола Влашич. Сине-бело-голубые набрали девять очков и лидируют в турнирной таблице. Московские армейцы на пятом месте — шесть очков.

В следующем туре «Зенит» примет «Тамбов», а ЦСКА — «Рубин».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

3-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:1)

Голы: Азмун, 19 (1:0). Влашич, 26 (1:1). Азмун, 69 (2:1).

«Зенит»: Кержаков, Ловрен, Караваев, Дуглас Сантос, Жирков (Круговой, 90+3), Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун (Ерохин, 89), Дриусси (Прохин, 90+3), Малком.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Васин, 46), Щенников, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Влашич (Сигурдссон, 81), Кучаев (Шкурин, 81), Обляков, Марадишвили (Тикнизян, 57), Гайч (Бийол, 57).

Предупреждения: Марадишвили, 24. Влашич, 33. Дивеев, 34. Азмун, 60.

Судьи: Мешков (Дмитров). Демешко (Химки), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Сухой (Люберцы). Аверьянов (Москва).

19 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена»