Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско предложить оценить турнирную таблицу после окончания чемпионата. Победив «Краснодар» в 12-м туре РПЛ (3:1), красно-белые обошли «Зенит» и стали первыми.

Также тренер рассказал, что хотел бы провести матч 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» в Москве. Обмен кругами мог произойти из-за предписания Роспотребнадзора о проведении игры 31 октября без зрителей, однако ведомство все же разрешило допустить на стадион менее 3 тысяч зрителей.

— Безусловно, мы хотим играть дома, если есть такая возможность, — заявил Тедеско на вопрос о матче с «Ростовом». — Не видел я смысла лететь в Ростов, потому что было много выездных матчей подряд. После «Ростова» нам еще лететь в Екатеринбург. Со спортивной точки зрения наше желание ясно — играть дома, при своих болельщиках. Давления не чувствуем, кроме того, что создаем сами себе. Задача одна — всегда выигрывать. В следующем матче не сможет принять участие Павел Маслов, потому что у него 4 желтых.

— Перед матчем вы знали, что «Зенит» проиграл. Это как-то повлияло на настрой «Спартака»?

— Нет, нисколько не повлияло. Таблица абсолютно не важна, смотреть на нее будем только в мае. (Екатерина Потапова)