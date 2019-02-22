Дмитрий Хохлов: "Буду убеждать фанатов "Динамо", что Юсупов не предатель"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов выразил надежду, что болельщики команды не будут оскорблять с трибун полузащитника Артура Юсупова. Напомним, в 2015 году хавбек перешел из "Динамо" в "Зенит", а этой зимой вновь оказался в составе москвичей.

– Зимой в "Динамо" перешел только Артур Юсупов. Маловато будет?

– Мы еще летом говорили, что если хотим решить поставленную задачу – попадание в еврокубки – нам нужно усиление. Юсупов – качественный исполнитель, я рад, что он у нас. Но для решения больших задач нужно еще усилиться.

– Какие позиции необходимо укрепить?

– Летом после ухода Ташаева под ту задачу, которая озвучивалась, я хотел

– Готовы к тому, что болельщики "Динамо" устроят Юсупову обструкцию за его переход в "Зенит"?

– Я все-таки надеюсь, что этого не произойдет. Мы поговорили с Артуром на эту тему сразу после подписания контракта. Он готов к такому повороту. Но, как я уже сказал, надеюсь, что мы не услышим с трибун оскорблений в его адрес. Он уходил из "Динамо" не по своей воле. И я буду убеждать болельщиков в том, что Юусупов не предавал клуб. Думаю, своей игрой он сможет вернуть к себе любовь и признание фанатов. (Виталий Айрапетов)

Полное интервью Хохлова - скоро в "СЭ"