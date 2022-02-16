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«Цорн меня убедил, что Москва — хороший город». Нападающий Изидор объяснил, почему перешел в «Локомотив»

Нападающий Изидор объяснил, почему перешел из «Монако» в «Локомотив»
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий Вилсон Изидор прокомментировал свой переход из «Монако» в «Локомотив».

— Почему перешел именно в «Локо»?

— В первую очередь меня подтолкнул к этому шагу проект развития. Проект, в котором участвуют молодые игроки с целью развития для дальнейшего выхода на европейский уровень. Я нацелен на крупные клубы, и «Локомотив» — часть этого. Но моя цель — соревноваться с чемпионами, играть на чемпионате мира за сборную Франции. Я уверен, что «Локомотив» сможет помочь мне в достижении этой цели, поэтому я сделал этот выбор. После того, что случилось в Монако, мне давали не так много времени. Мне объяснили, что здесь будет такая возможность. Поэтому я принял решение приехать сюда.

Я много говорил с Томасом Цорном. Он меня убедил, что Москва — хороший город, мне понравится команда, что тут отличный уровень футбола и все должно пройти хорошо. Я подумал, сначала один, потом с семьей, и принял решение присоединиться к «Локомотиву».

— Ты выбрал номер 19. Почему именно он?

— Ничего особенного. Если сложить 9 и 1, то получится 10, поэтому так. Мне очень нравится 19-й номер. Это номер, под которым в команде Франции играет, например, Карим Бензема. Мне он очень нравится. Хотел взять тот же номер. В прошлом году я был под 18-м номером, теперь я номер 19.

22 января «Локомотив» объявил о заключении с 21-летним французом контракта на 4,5 года.

В сезоне-2021/22 Изидор принял участие в 12 матчах «Монако» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Источник: https://www.fclm.ru/ru/publications/news/25554
ФК Локомотив (Москва)
ФК Монако
Вильсон Изидор
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