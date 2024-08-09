Булыкин: «Увольнение Ивича — ошибка «Краснодара», с Мусаевым все стало хуже»
Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре «Краснодара» на старте сезона.
Команда сыграла три матча РПЛ вничью: с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0). В Кубке России «Краснодар» победил ЦСКА (1:0).
«Я думаю, что мы нескоро увидим «Краснодар» наверху, они и дальше будут падать вниз. Как бы печально это не звучало. Складывается впечатление, что там не знают, как исправить данную ситуацию, тренер, видимо тоже. Пока не понятно, за счет чего «Краснодар» будет выползать. Увольнение Ивича — ошибка руководства. Мусаев не смог ничего нового дать команде. Пока все стало только хуже», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».
В субботу, 10 августа, «Краснодар» на своем стадионе примет ЦСКА. Начало матча — в 20:00 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0