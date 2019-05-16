"Динамо" оштрафовано на 100 тысяч рублей, "Ростов" – на 60

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил штрафные санкции по итогам матча 28-го тура чемпионата России "Динамо" – "Ростов" (0:0).

– Болельщики обоих клубов выкрикивали нецннзурные оскорбления. "Динамо" получило штраф в размере 100 тысяч рублей, "Ростов" – в размере 60 тысяч рублей, – сказал глава КДК Артур Григорьянц. (Иван Торопцев)

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