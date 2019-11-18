«Динамо» будет проводить тренировки в Химках до конца года

«Динамо» провело тренировку на «Арене Химки», сообщается на официальном сайте клуба.

Бело-голубые будут проводить тренировочные дни в Химках до конца каледарного года из-за того, что на базе клуба приступили к реновации второго натурального поля. Над первым работы начались в августе.

«Динамо» после 16 матчей в РПЛ занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.