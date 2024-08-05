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Сегодня, 11:55

Денис Давыдов рассказал, что пока не понимает стратегии Станковича в «Спартаке»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов заявил, что пока тяжело понять, во что хочет играть тренер красно-белых Деян Станкович.

«Во что хочет играть Станкович? Мне пока тяжело понять, во что он играет, но мне очень понравилась команда в последних двух матчах. Думаю, через тура три-четыре будет понятно, во что играет Станкович и есть ли свой рисунок игры», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Сегодня, 5 августа, «Спартак» на своем поле встретится с «Крыльями Советов». Начало — в 20.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-davy-dov-cherez-tura-tri-chety-re-budet-ponyatno-vo-chto-igraet-stankovich/
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
0
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
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 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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Рубин – Химки
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4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
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