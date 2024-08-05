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Сегодня, 12:00

Дзагоев рассказал, какие регионы отсматривают селекционеры ЦСКА для трансферов

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне селекционер армейского клуба Алан Дзагоев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, за какими рынками следит армейский клуб.

«Везде смотрим. И в Уругвае, и в Бразилии, и в Чили, и в Мексике. Я, например, ездил в Египет, там следил за футболистами. Смотрим марокканцев. Есть интересные иранцы. Везде могут быть способные ребята. У узбеков сейчас хорошее поколение. В мае они играли в финале Кубка Азии (U-23) против Японии. Смотрел тот матч. Два-три парня в целом понравились», — сказал Дзагоев «СЭ».

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. На счету игрока 395 проведенных матчей за клуб, в которых отличился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России.

Весной 2024 года Дзагоев начал работу в ЦСКА в качестве селекционера.

Полностью интервью Алана Дзагоева читайте на сайте «СЭ».

Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

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 3
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Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

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Факел

 2 1 0
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