«Дали возможность передохнуть Дзюбе и Оздоеву». Семак — о выборе состава на матч с «Сочи»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура премьер-лиги с «Сочи» (3:1).
— Почему Дзюба и Оздоев остались в запасе?
— Мы хотели дать им возможность чуть-чуть передохнуть, поберечь силы. Они много играли в последнее время.
— Почему вы поменяли Кругового на Мостового?
— В первом тайме Круговой в атаке смотрелся хорошо, но в обороне потерял тонус. Дали и ему сыграть 45 минут, и Мостовому.
— Почему Дриусси сыграл ниже Ерохина?
— Учитывали самые сильные стороны Ерохина и поняли, что он нам нужен ближе к атаке, в штрафной площади. Он забивает в последнее время. Себастьяну удобнее играть вторым нападающим или под нападающими, чтобы не лимитировать его обязанности в завершении. Он дает большой объем, ему нравится играть в организации. (Гоша Чернов)
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