РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Дали возможность передохнуть Дзюбе и Оздоеву». Семак — о выборе состава на матч с «Сочи»

16:49
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура премьер-лиги с «Сочи» (3:1).

— Почему Дзюба и Оздоев остались в запасе?

— Мы хотели дать им возможность чуть-чуть передохнуть, поберечь силы. Они много играли в последнее время.

— Почему вы поменяли Кругового на Мостового?

— В первом тайме Круговой в атаке смотрелся хорошо, но в обороне потерял тонус. Дали и ему сыграть 45 минут, и Мостовому.

— Почему Дриусси сыграл ниже Ерохина?

— Учитывали самые сильные стороны Ерохина и поняли, что он нам нужен ближе к атаке, в штрафной площади. Он забивает в последнее время. Себастьяну удобнее играть вторым нападающим или под нападающими, чтобы не лимитировать его обязанности в завершении. Он дает большой объем, ему нравится играть в организации. (Гоша Чернов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир