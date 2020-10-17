Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура премьер-лиги с «Сочи» (3:1).

— Почему Дзюба и Оздоев остались в запасе?

— Мы хотели дать им возможность чуть-чуть передохнуть, поберечь силы. Они много играли в последнее время.

— Почему вы поменяли Кругового на Мостового?

— В первом тайме Круговой в атаке смотрелся хорошо, но в обороне потерял тонус. Дали и ему сыграть 45 минут, и Мостовому.

— Почему Дриусси сыграл ниже Ерохина?

— Учитывали самые сильные стороны Ерохина и поняли, что он нам нужен ближе к атаке, в штрафной площади. Он забивает в последнее время. Себастьяну удобнее играть вторым нападающим или под нападающими, чтобы не лимитировать его обязанности в завершении. Он дает большой объем, ему нравится играть в организации. (Гоша Чернов)