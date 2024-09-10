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Сегодня, 16:30

ЦСКА — «Зенит»: дата и время начала матча РПЛ

14 сентября ЦСКА примет «Зенит» в матче чемпионата России.
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Вендел.
Фото Global Look Press

ЦСКА встретится с «Зенитом» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги. Игра состоится в субботу, 14 сентября, и пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры. Ключевые события матча ЦСКА — «Зенит» будут доступны в матч-центре нашего сайта. В прямом эфире игру бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за час до матча, будет также доступна на сайте медиахолдинга. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

«Зенит» единолично лидирует в РПЛ, набрав 17 очков в семи турах. ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 13 баллами. В мае «Зенит» обыграл ЦСКА в матче финала Пути РПЛ Кубка России в серии пенальти.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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