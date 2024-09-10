ЦСКА встретится с «Зенитом» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги. Игра состоится в субботу, 14 сентября, и пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры. Ключевые события матча ЦСКА — «Зенит» будут доступны в матч-центре нашего сайта. В прямом эфире игру бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за час до матча, будет также доступна на сайте медиахолдинга. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

«Зенит» единолично лидирует в РПЛ, набрав 17 очков в семи турах. ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 13 баллами. В мае «Зенит» обыграл ЦСКА в матче финала Пути РПЛ Кубка России в серии пенальти.

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