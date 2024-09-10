Маухуб о переходе в «Динамо»: «Приехал чтобы развиваться и выигрывать медали»

Нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб прокомментировал переход в московский клуб.

— Для меня «Динамо» — новое приключение. Приехал, чтобы развиваться, идти вперед и выигрывать медали. Постараюсь дать возможность клубу выиграть не один трофей", — начал футболист.

— Каково приходить в клуб, когда на твоей позиции играет любимчик болельщиков «Динамо» Константин Тюкавин?

— Это не помешает играть в нападении. Я пришел в большую команду, буду стараться показывать себя, чтобы войти в историю вместе с клубом.

«Динамо» объявило о трансфере 21-летнего марокканца 23 августа. Форвард подписал контракт до лета 2029 года. Маухуб забил в своем дебютном матче в «Динамо» против «Оренбурга» (2:2) в 7-м туре РПЛ.