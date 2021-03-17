«Зенит» в большинстве обыграл ЦСКА в Москве

«Зенит» победил ЦСКА в матче 23-го тура Тинькофф-чемпионата России — 3:2. Счет в первом тайме открыл бывший форвард петербуржцев Саломон Рондон. Через пять минут отличился капитан сборной России Артем Дзюба, забивший 193-й гол в зачет «Клуба 100».

В концовке тайма Дзюба мог оформить дубль, но не смог с 11-метровой отметки переиграть Игоря Акинфеева. Голкипер армейцев обновил собственный рекорд по незабитым соперниками пенальти в чемпионате России (20).

Во втором тайме дубль оформил хавбек «Зенита» Вендел, а в концовке встречи Никола Влашич реализовал пенальти. С 53-й минуты ЦСКА играл в меньшинстве после удаления Ильзата Ахметова.

По информации «СЭ», поражение в игре с «Зенитом» может привести к отставке главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

Игра началась с девятиминутной задержкой. Причиной стала трансляция на федеральном ТВ предыдущего матча «Ротор» — «Ростов» (0:4). Встреча началась с задержкой, а в первом тайме команды сыграли 55 минут из-за того, что арбитр встречи трижды пользовался услугами ВАР. В результате игра в Волгограде завершилась позднее 20.00, когда и должен был стартовать матч ЦСКА — «Зенит».

После 23 игр «Зенит» лидирует в таблице с 48 очками. ЦСКА идет третьим, на его счету 40 очков. Между ними расположился «Спартак» (41 очко), который проведет игру 23-го тура с «Уралом» 18 марта.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

23-й тур

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:1)

Голы: Рондон, 28 (1:0). Дзюба, 33 (1:1). Вендел, 50 (1:2). Вендел, 77 (1:3). Влашич, 90+1 — с пенальти (2:3).

Нереализованный пенальти: Дзюба, 45 (вратарь)

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Зайнутдинов (Тикнизян, 83), Кучаев (Марадишвили, 67), Обляков (Бохинен, 67), Влашич, Ахметов, Эджуке, Рондон (Чалов, 83).

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Чистяков, 85), Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Оздоев (Мостовой, 78), Вендел (Ерохин, 85), Дзюба, Азмун (Сутормин, 63).

Предупреждение: Акинфеев, 45.

Удаление: Ахметов, 53 (грубая игра).

Судьи: Кукуляк (Калуга). Мосякин (Москва), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Панин (Дмитров). Аверьянов (Москва).

17 марта. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».