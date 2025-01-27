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Сегодня, 18:19

ЦСКА сделал заявление после снятия с клуба запрета на трансферы

Руслан Минаев
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ЦСКА сделал заявление после решения о снятии с клуба запрета на трансферы.

Армейцы могут регистрировать новичков в зимнее трансферное окно, которое продлится в РПЛ до 20 февраля.

«Наш клуб благодарит президента «Херенвена», который серьезно посодействовал в успешном решении вопроса о получении необходимых согласований для расчетов. ПФК ЦСКА, в свою очередь, ожидает последовательного подхода CAS и ФИФА по делу с «Вест Хэмом», должным нам за трансфер Николы Влашича», — говорится в Telegram-канале клуба.

В конце января нидерландский «Херенвен» объявил о получении от ЦСКА средств за переход нигерийского нападающего Чидеры Эджуке. После этого «Херенвен» обратился в ФИФА с просьбой снять запрет на трансферы с ЦСКА.

Ранее директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо сообщил, что ЦСКА перевел оставшуюся часть суммы за нигерийского форварда через экс-игрока команды Виктора Давилу, который должен был выплатить клубу деньги за досрочное расторжение контракта.

Футбол
ФК Херенвен
ФК ЦСКА (Москва)
ФИФА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Локомотив

 10
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Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

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Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Динамо Мх

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