Егор Титов: «Зиньковский и Игнатов могут пропасть, если уйдут в клуб рангом ниже»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением, как хавбекам Антону Зиньковскому и Махаилу Игнатову не загубить карьеру в условиях отсутствия доверия со стороны главного тренера Деяна Станковича.

«Зиньковский, воспитанник «Чертаново», талантливый парень, здорово себя проявил в Самаре, получил хорошую карьеру в «Спартаке — классный клуб, конкуренция, были шансы, а он, по-моему, играл всю весну. Но главное, что результативность у него — ноль. Любой тренер, конечно, посмотрит на все это и скажет, что есть более сильные игроки, которые могут давать результат. Хотя я, конечно, руками и ногами за то, чтобы играли наши. Здесь, повторяюсь, банальная конкуренция», — приводит «РБ Спорт» слова Титова.

Ветеран красно-белых отметил, что у Игнатова немного другая ситуация.

«Это наш воспитанник, ярко начал. Было доверие у Карреры, но он перестал прогрессировать. Естественно, пошла ротация. Сейчас пришел Станкович, и он его просто не видит. Шансы были. Немного было шансов, не как у Зиньковского, но тем не менее. Мне жалко, что наши ребята, такие талантливые, не играют. Но если сейчас пойдут куда-то в клуб ниже рангом, могут пропасть. Может быть, конечно, вариант, как с Дзюбой: куда бы он ни уходил, и Томск, и Тула, и Ростов, Дзюба везде выстреливал. Талант. Да и когда он злится, у него получается все. В том числе, и возвращение в сборную», — добавил Титов.