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Сегодня, 18:20

Егор Титов: «Зиньковский и Игнатов могут пропасть, если уйдут в клуб рангом ниже»

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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением, как хавбекам Антону Зиньковскому и Махаилу Игнатову не загубить карьеру в условиях отсутствия доверия со стороны главного тренера Деяна Станковича.

Антон Зиньковский и&nbsp;Срджан Бабич могут покинуть &laquo;Спартак&raquo;. В «Спартаке» большая чистка имени Кахигао: Виллиан Жозе, Тавареш, Селихов. Следующие — Зиньковский и Бабич?

«Зиньковский, воспитанник «Чертаново», талантливый парень, здорово себя проявил в Самаре, получил хорошую карьеру в «Спартаке — классный клуб, конкуренция, были шансы, а он, по-моему, играл всю весну. Но главное, что результативность у него — ноль. Любой тренер, конечно, посмотрит на все это и скажет, что есть более сильные игроки, которые могут давать результат. Хотя я, конечно, руками и ногами за то, чтобы играли наши. Здесь, повторяюсь, банальная конкуренция», — приводит «РБ Спорт» слова Титова.

Ветеран красно-белых отметил, что у Игнатова немного другая ситуация.

«Это наш воспитанник, ярко начал. Было доверие у Карреры, но он перестал прогрессировать. Естественно, пошла ротация. Сейчас пришел Станкович, и он его просто не видит. Шансы были. Немного было шансов, не как у Зиньковского, но тем не менее. Мне жалко, что наши ребята, такие талантливые, не играют. Но если сейчас пойдут куда-то в клуб ниже рангом, могут пропасть. Может быть, конечно, вариант, как с Дзюбой: куда бы он ни уходил, и Томск, и Тула, и Ростов, Дзюба везде выстреливал. Талант. Да и когда он злится, у него получается все. В том числе, и возвращение в сборную», — добавил Титов.

Источник: РБ Спорт
Антон Зиньковский
Егор Титов
Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

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Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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Фернандо Костанца

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