ЦСКА прилетел на сбор в Испанию

ЦСКА прилетел в Испанию на второй сбор в межсезонье.

Второй этап подготовки к продолжению чемпионата армейцы проведут так же в Кампоаморе. Ранее сообщалось, что на втором сборе у ЦСКА запланировано три матча против клубов из Дании — «Норшелланн», «Виборг» и «Люнгбю».

Между сборами команда получила три дня выходных.