Гончаренко: «Мы с Доменико великолепно общаемся. У нас никаких препятствий»

Гончаренко признался, что находится в отличных отношениях с Доменико Тедеско

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал об отношениях с бывшим тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

— Вы человек очень темпераментный. У всех в памяти, как вы отмахнулись от Доменико Тедеско, как сказали арбитру Васильеву: «А можно лицо попроще сделать?»

— С Тедеско мы любим один и тот же ресторан — La Bottega Siciliana. Я его пять раз там встречал. Мы с Доменико великолепно общаемся. У нас никаких препятствий.

Гончаренко на данный момент находится без клуба. Тедеско 9 декабря 2021 года возглавил «Лейпциг».