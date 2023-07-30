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30 июля, 23:59

ЦСКА показал, что сказал Федотов команде после матча в Грозном

Виталий Косик
Корреспондент
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Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба ЦСКА показала, что сказал главный тренер команды Владимир Федотов после матча с «Ахматом» во втором туре РПЛ (3:2).

«Парни, много не скажу. Браво! По планам, думаю, вы знаете, нужно поспать. И мы завтра днем будем дома. Ну, ближе к вечеру. И там у нас будет полтора дня, спокойненько, зализать все раны, обнять родных и близких, которые за нас сегодня страстно болели. Что к этому добавить? Это и называется командный дух! О чем уже сегодня мы и говорили. Желание максимальное победить, тогда и приходит удовлетворение от проделанной работы», — сказал тренер в раздевалке после матча.

ЦСКА поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 3 очками в 2 матчах. «Ахмат» идет на 14-й строчке, грозненцы проиграли все два матча на старте чемпионата России-2023/24.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
4
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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Кр. Советов – Динамо
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Урал – Пари НН
 0 : 0
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Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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