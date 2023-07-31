Безбородов не стал отвечать на вопрос о перебитом пенальти в матче «Ахмат» — ЦСКА

Российский арбитр Владислав Безбородов грубо отреагировал на вопрос журналиста о перебитом пенальти в матче второго тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА (2:3).

— Владислав, здравствуйте.

— Ничего не говорю.

— И все же. Могли бы объяснить, почему дали пробить второй пенальти второй раз в конце первого тайма?

— Ты что, глухой? — сказал Безбородов match.tv.

В конце первой половины встречи Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР.

Сначала Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того, как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича.

Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.

Ранее Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил «СЭ», что армейцы подадут протест на судейство бригады во главе с Владиславом Безбородовым в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата».