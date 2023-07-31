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Судейство

Сегодня, 00:05

Безбородов не стал отвечать на вопрос о перебитом пенальти в матче «Ахмат» — ЦСКА

Виталий Косик
Корреспондент
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Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский арбитр Владислав Безбородов грубо отреагировал на вопрос журналиста о перебитом пенальти в матче второго тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА (2:3).

— Владислав, здравствуйте.

— Ничего не говорю.

— И все же. Могли бы объяснить, почему дали пробить второй пенальти второй раз в конце первого тайма?

— Ты что, глухой? — сказал Безбородов match.tv.

Владислав Безбородов. «Ахмат» — ЦСКА: судья Безбородов и видеоассистент Иванов нарушили протокол ВАР. Это основание для подачи протеста

В конце первой половины встречи Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР.

Сначала Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того, как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича.

Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.

Ранее Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил «СЭ», что армейцы подадут протест на судейство бригады во главе с Владиславом Безбородовым в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата».

Источник: https://matchtv.ru/
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РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
13
4
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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Урал – Пари НН
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Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
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Федор Чалов

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П
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Оренбург

 2
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Максим Глушенков

Локомотив

 2
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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