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ЦСКА — «Краснодар»: Карпов, Шарлия и Сигурдссон выйдут в старте армейцев

17:42
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В матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА встречается с «Краснодаром». Стал известны стартовые составы команд.

По сравнению с матчем Лиги Европы против «Лудогорца» на поле не появятся защитник Хердур Магнуссон и полузащитник Иван Обляков, которые пропускают тур чемпионата России из-за перебора желтых карточек.

В центре обороны вместе с Игорем Дивеевым и дебютантом премьер-лиги Вадимом Карповым сыграет Звонимир Шарлия.

Также вернулся в строй Арнор Сигурдссон, который не выходил на поле с 11 августа.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Шарлия, Карпов, Кучаев, Бистрович, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Елеев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Лукас Сантос, Нисимура.

ЦСКА — Краснодар

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