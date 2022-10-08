ЦСКА — «Динамо»: Виллиан Роша забил гол за красно-синих

Защитник ЦСКА Виллиан Роша отличился в матче 12-го тура чемпионата России против «Динамо».

Бразилец открыл счет в первом тайме — 1:0.

Для новичка ЦСКА этот гол стал вторым в составе московского клуба.