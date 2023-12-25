Член совета директоров «Локомотива» Филатов: «Пусть Дзюба поет что хочет. Главное, чтобы забивал»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов рассказал, что думает о видеозаписи, на которой форвард команды Артем Дзюба поет песню болельщиков «Зенита».

«Что хочет, пускай поет, это его дело. Что здесь такого? Я считаю, что ничего плохого он не сделал. Для болельщиков главное, чтобы он забивал, а не то, что он поет», — приводит «РБ Спорт» слова Филатова.

На вечеринке в честь дня рождения жены Кристины Дзюба исполнил песню о «Зените» группы «Ленинград».

35-летний нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. Всего он провел за сине-бело-голубых 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.