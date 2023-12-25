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Член совета директоров «Локомотива» Филатов: «Пусть Дзюба поет что хочет. Главное, чтобы забивал»

Алина Савинова
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов рассказал, что думает о видеозаписи, на которой форвард команды Артем Дзюба поет песню болельщиков «Зенита».

«Что хочет, пускай поет, это его дело. Что здесь такого? Я считаю, что ничего плохого он не сделал. Для болельщиков главное, чтобы он забивал, а не то, что он поет», — приводит «РБ Спорт» слова Филатова.

На вечеринке в честь дня рождения жены Кристины Дзюба исполнил песню о «Зените» группы «Ленинград».

35-летний нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. Всего он провел за сине-бело-голубых 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chlen-soveta-direktorov-lokomotiva-pust-dzyuba-poet-chto-hochet-glavnoe-chtoby-zabival/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Филатов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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П
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