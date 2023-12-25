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Сегодня, 15:56

Камоцци: «Ивич на данный момент — лучший тренер РПЛ»

Алина Савинова
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Итальянский функционер Франко Камоцци рассказал, кого считает лучшим тренером в РПЛ на данный момент.

«На данный момент лучший тренер в РПЛ — Владимир Ивич. Его работа в «Краснодаре» вызывает огромное уважение. Он ведет команду к чемпионству», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Контракт 46-летнего сербского специалиста с «быками» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-ivich-na-danny-j-moment-luchshij-trener-rpl/
Футбол
РПЛ
Владимир Ивич
Франко Камоцци
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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