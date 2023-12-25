Ещенко похвалил «Спартак» за решение о возрождении второй команды

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» оценил решение о возрождении второй команды красно-белых— «Спартак-2».

«Молодцы», — сказал Ещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Спартак» объявил о возрождении второй команды в понедельник, 25 декабря. Ожидается, что команда будет выступать во Второй лиге со следующего сезона.

«Спартак-2» был создан в 2013 году, команду расформировали летом 2022 года.