Чернышов: «Приглашение Горлова в «Пари НН» изначально казалось авантюрой»

Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал увольнение Андрея Горлова из «Пари НН».

«Мне изначально казалось авантюрой приглашение этого молодого специалиста в команду РПЛ. У него был небольшой хороший отрезок в ФНЛ, но никаких серьезных успехов не было. Надо было еще повариться в Первой лиге, обрасти уверенностью. Слишком рано случился переход на повышение. У нас порой руководители непонятно чем руководствуются, когда приглашают специалистов в команды», — приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и назначении на этот пост Сергея Юрана. Предыдущим местом работы 53-летнего специалиста были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года.

«Пари НН» с 19 набранными очками занимает 13-е место в РПЛ по итогам 21 тура.