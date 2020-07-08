Чалов обогнал Гусева по голам за ЦСКА в чемпионате

Лучший бомбардир чемпионата-2018/19 Федор Чалов, открыв счет в гостевом матче против «Оренбурга», отличился во втором туре подряд. Для 22-летнего форварда этот гол оказался 34-м в высшем российском дивизионе. Чалов вышел на десятое место в списке бомбардиров армейского клуба в чемпионате России, обойдя Ролана Гусева. От Ивицы Олича и Сергея Игнашевича Федор отстает на один точный удар, от Зорана Тошича — на три. (Кирилл Бурдаков)

? Двенадцатый ассист Дзюбы и роскошный удар Малкома в верхний угол.



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? https://t.co/Surmoc2V6Nhttps://t.co/kJ8Pt1JZjm — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 8, 2020

Футболисты, забившие 30 голов за ЦСКА в чемпионате