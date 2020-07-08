Чалов обогнал Гусева по голам за ЦСКА в чемпионате
Лучший бомбардир чемпионата-2018/19 Федор Чалов, открыв счет в гостевом матче против «Оренбурга», отличился во втором туре подряд. Для 22-летнего форварда этот гол оказался 34-м в высшем российском дивизионе. Чалов вышел на десятое место в списке бомбардиров армейского клуба в чемпионате России, обойдя Ролана Гусева. От Ивицы Олича и Сергея Игнашевича Федор отстает на один точный удар, от Зорана Тошича — на три. (Кирилл Бурдаков)
Футболисты, забившие 30 голов за ЦСКА в чемпионате
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Вагнер Лав
|
169
|
85
|
0,50
|
Сергей Семак
|
282
|
68
|
0,24
|
Сейду Думбья
|
108
|
66
|
0,61
|
Алан Дзагоев
|
244
|
52
|
0,21
|
Владимир Кулик
|
140
|
49
|
0,35
|
Ахмед Муса
|
135
|
48
|
0,36
|
Зоран Тошич
|
182
|
37
|
0,20
|
Ивица Олич
|
78
|
35
|
0,45
|
Сергей Игнашевич
|
381
|
35
|
0,09
|
Федор Чалов
|
91
|
34
|
0,37
|
Ролан Гусев
|
143
|
33
|
0,23
|
Жо
|
53
|
30
|
0,57