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Чалов обогнал Гусева по голам за ЦСКА в чемпионате

8 июля 2020, 19:07
Федор Чалов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Федор Чалов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Лучший бомбардир чемпионата-2018/19 Федор Чалов, открыв счет в гостевом матче против «Оренбурга», отличился во втором туре подряд. Для 22-летнего форварда этот гол оказался 34-м в высшем российском дивизионе. Чалов вышел на десятое место в списке бомбардиров армейского клуба в чемпионате России, обойдя Ролана Гусева. От Ивицы Олича и Сергея Игнашевича Федор отстает на один точный удар, от Зорана Тошича — на три. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, забившие 30 голов за ЦСКА в чемпионате

Игрок

Матчи

Голы

Ср.

Вагнер Лав

169

85

0,50

Сергей Семак

282

68

0,24

Сейду Думбья

108

66

0,61

Алан Дзагоев

244

52

0,21

Владимир Кулик

140

49

0,35

Ахмед Муса

135

48

0,36

Зоран Тошич

182

37

0,20

Ивица Олич

78

35

0,45

Сергей Игнашевич

381

35

0,09

Федор Чалов

91

34

0,37

Ролан Гусев

143

33

0,23

Жо

53

30

0,57

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