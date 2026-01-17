Зделар об уровне РПЛ: «Когда Россию вернут в еврокубки, вы выступите достойно»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Саша Зделар в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уровне РПЛ по сравнению с европейскими чемпионатами.

— Вы отыграли в России три года — как оцените уровень РПЛ? Согласны, что он падает?

— Нет, уровень лиги не падает — качественные легионеры приезжают, хороших футболистов внутри РПЛ тоже хватает. Думаю, когда Россию вернут в еврокубки, вы выступите достойно.

Понятно, что будет сложно, но провала точно не произойдет. Определенно, потребуется время на адаптацию. Наверное, в Лиге чемпионов придется тяжеловато, но в Лиге Европы и Лиге конференций российские клубы способны добиться достойных результатов.

Зделар выступал за ЦСКА с июля 2022 года по февраль 2025 года. Хавбек провел за армейцев 96 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. В феврале 2025 года футболист перешел в «Зенит», за который сыграл 10 матчей и сделал 1 голевой пас.

В конце августа 30-летний серб покинул клуб из Санкт-Петербурга и стал свободным агентом.