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17 января, 16:45

Зделар об уровне РПЛ: «Когда Россию вернут в еврокубки, вы выступите достойно»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Саша Зделар в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уровне РПЛ по сравнению с европейскими чемпионатами.

— Вы отыграли в России три года — как оцените уровень РПЛ? Согласны, что он падает?

— Нет, уровень лиги не падает — качественные легионеры приезжают, хороших футболистов внутри РПЛ тоже хватает. Думаю, когда Россию вернут в еврокубки, вы выступите достойно.

Понятно, что будет сложно, но провала точно не произойдет. Определенно, потребуется время на адаптацию. Наверное, в Лиге чемпионов придется тяжеловато, но в Лиге Европы и Лиге конференций российские клубы способны добиться достойных результатов.

Зделар выступал за ЦСКА с июля 2022 года по февраль 2025 года. Хавбек провел за армейцев 96 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. В феврале 2025 года футболист перешел в «Зенит», за который сыграл 10 матчей и сделал 1 голевой пас.

В конце августа 30-летний серб покинул клуб из Санкт-Петербурга и стал свободным агентом.

Саша Зделар.«Игроки «Зенита» чувствуют: им все дозволено. Из-за этого упустили золото — Семаку нужно стать злее!» Интервью Зделара

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Саша Зделар
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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Зделар: «Не считаю свой уход из ЦСКА ошибкой»

Зделар рассказал о главном отличии между Москвой и Санкт-Петербургом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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3 тур
4 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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