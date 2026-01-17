Зделар: «Не считаю свой уход из ЦСКА ошибкой»

Бывший полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» прокомментировал свое решение уйти из клуба зимой 2025 года.

— Учитывая, что вы сейчас без клуба, уход из ЦСКА — ошибка?

— Я так не считаю. В тот момент хотел лучшего для семьи икарьеры. Да, получился не самый хороший отрезок... Плюс, как я уже сказал, не повезло — получил небольшое повреждение, которое не позволило полностью раскрыться в «Зените».

Зделар перешел в «Зенит» из ЦСКА в феврале 2025 года. Он провел за команду из Санкт-Петербурга 10 матчей и сделал 1 результативную передачу.

В конце августа «Зенит» объявил о расторжении контракта с 30-летним сербом. С тех пор футболист является свободным агентом.