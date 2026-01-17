Зделар рассказал о главном отличии между Москвой и Санкт-Петербургом

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Саша Зделар в интервью «СЭ» ответил на вопрос о жизни в России.

— Какие у вас воспоминания о жизни в России?

— Мне очень нравилось в вашей стране. Я чувствовал себя как дома! Быстро выучил русский язык и продолжаю общаться на нем с друзьями из Москвы.

Когда переехал в Санкт-Петербург, понял главное различие со столицей... Это пробки! В Москве их больше. Но оба города очень красивые, всегда приятно было выйти на улицу и прогуляться.

— Скучаете по России?

— Конечно, скучаю. Я провел прекрасные три года, завоевал трофей. И меня всегда принимали в России как родного! Если в ближайшее время будет предложение из России, обязательно рассмотрю его.

Зделар выступал за ЦСКА с июля 2022 года по февраль 2025 года. Хавбек провел за армейцев 96 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. В феврале 2025 года футболист перешел в «Зенит», за который сыграл 10 матчей и сделал 1 голевой пас.

В конце августа 30-летний серб покинул клуб из Санкт-Петербурга и стал свободным агентом.