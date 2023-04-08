Бородюк — о победе «Торпедо»: «Не стоит впадать в эйфорию»
Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе над «Факелом» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ.
«Победа в этом матче дает шанс для «Торпедо». Но для того, чтобы остаться в РПЛ, нужно выиграть несколько матчей подряд или хотя бы выигрывать у своих конкурентов. Сегодня это им удалось. Последующие матчи стоит стараться также играть на победу. Тогда есть определенный шанс. Помог ли новый тренер команде? Пока еще рано говорить. Я сейчас прочитал, там уже член совета директоров находится в эйфории. Нужно оценивать правильно. Победа есть победа. Это всегда хорошо для раздевалки, для футболистов. Но впадать в эйфорию сейчас не стоит, нужно все проанализировать и хорошо подготовиться к следующим матчам. Кухарчук, Нетфуллин использовали свои шансы. Стоит также отметить игру Бабурина. Он очень много выручал. Исполнительское мастерство футболистов позволило сегодня выиграть этот матч. А так, на мой взгляд, игра была равная. Если «Факел» будет действовать последовательно, при такой поддержке болельщиков в домашних матчах, он тоже должен проявить себя. Эти две команды достойны остаться в РПЛ».
«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера Жозепа Клотета.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4