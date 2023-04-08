Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:28

Бородюк — о победе «Торпедо»: «Не стоит впадать в эйфорию»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе над «Факелом» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ.

«Победа в этом матче дает шанс для «Торпедо». Но для того, чтобы остаться в РПЛ, нужно выиграть несколько матчей подряд или хотя бы выигрывать у своих конкурентов. Сегодня это им удалось. Последующие матчи стоит стараться также играть на победу. Тогда есть определенный шанс. Помог ли новый тренер команде? Пока еще рано говорить. Я сейчас прочитал, там уже член совета директоров находится в эйфории. Нужно оценивать правильно. Победа есть победа. Это всегда хорошо для раздевалки, для футболистов. Но впадать в эйфорию сейчас не стоит, нужно все проанализировать и хорошо подготовиться к следующим матчам. Кухарчук, Нетфуллин использовали свои шансы. Стоит также отметить игру Бабурина. Он очень много выручал. Исполнительское мастерство футболистов позволило сегодня выиграть этот матч. А так, на мой взгляд, игра была равная. Если «Факел» будет действовать последовательно, при такой поддержке болельщиков в домашних матчах, он тоже должен проявить себя. Эти две команды достойны остаться в РПЛ».

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера Жозепа Клотета.

Александр Бородюк
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Распалась самая необычная пара России. Они не выступали на соревнованиях больше года
«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина
NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
«Спартак» — «Динамо» : Захарян сравнял счет в матче
«Спартак» — «Динамо»: Хлусевич был заменен после повреждения
Булыкин заявил, что «Торпедо» продолжает бороться
Павлюченко: «Если «Динамо» сегодня не выиграет, 99,9%, что руководство сменит тренера»
Лебеденко заявил, что «Торпедо» «чуть выдохнуло» после смены тренера
Павлюченко: «Сегодня есть «Зенит» и все остальные команды»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Степашин: «Останется ли Йоканович в «Динамо»? Зависит от него»

Умяров: «Есть вероятность, что сыграю в этом сезоне»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости