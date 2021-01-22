Баринов тренируется в общей группе с ограничениями

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов возобновил тренировки с командой. Он частично тренируется с командой в общей группе, сообщает пресс-служба клуба.

А кто это у нас здесь? ?



Это Дима Баринов, который частично тренируется с командой в общей группе ?#РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/0JxMjcqWmm — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 22, 2021

Баринов восстанавливается от разрыва крестообразной связки колена, полученной в конце августа в матче четвертого тура чемпионата России против московского «Спартака».

В текущем сезоне РПЛ 24-летний Баринов провел 4 матча, отметившись 1 голом. После 19 туров чемпионата России «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.