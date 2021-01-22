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Баринов тренируется в общей группе с ограничениями

13:47
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов возобновил тренировки с командой. Он частично тренируется с командой в общей группе, сообщает пресс-служба клуба.

Баринов восстанавливается от разрыва крестообразной связки колена, полученной в конце августа в матче четвертого тура чемпионата России против московского «Спартака».

В текущем сезоне РПЛ 24-летний Баринов провел 4 матча, отметившись 1 голом. После 19 туров чемпионата России «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

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