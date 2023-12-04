Аршавин считает, что «Краснодар» является достойным претендентом на чемпионство по итогам сезона

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что думает об игре «Краснодара» в этом сезоне.

«Чемпионская гонка жива, вы же все хотели этого, она жива. Не знаю, сколько она будет еще сохранятся, посмотрим, как минимум три месяца точно, потому что будет перерыв. Достойный ли претендент «Краснодар»? Пока команда показывает достойные игру и результат», — цитирует Аршавина ТАСС.

После 17 туров «Краснодар» с 35 очками лидирует в таблице РПЛ, «Зенит» идет вторым, набрав 33 очка.